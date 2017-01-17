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17 января 2017, 15:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Лион» предложил 15 миллионов фунтов стерлингов за Депая

«Лион» не оставляет попыток заполучить вингера «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.

Как сообщает Sky Sports, французский клуб сделал второе предложение в размере 15 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что игрок, который не получает игровой практики при Жозе Моуринью, зимой может покинуть клуб. В текущем сезоне 22-летний голландец 8 раз выходил на поле, но результативными действиями не отметился.

Напомним, в июне 2015 года «Манчестер Юнайтед» заплатил ПСВ за трансфер Мемфиса Депая 25 миллионов фунтов стерлингов.

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