Роббен: В Китае карьера подошла бы к концу, а я хочу играть на высоком уровне

«Я играю в одном из лучших клубов мира. Трансфер в Китай означал бы что-то совершенно другое. Можно было считать, что ваша карьера закончена. Я хочу продолжать играть на самом высоком уровне как можно дольше.



То, что происходит в Китае, — это безумие. Они предлагают сумасшедшие контракты. У меня также есть несколько предложений. Они готовы платить в пять-шесть раз больше, чем-то, что платят в ведущем клубе мира. Но я никогда не руководствовался деньгами, принимая решение. Именно поэтому у меня такая большая карьера. Я думаю о футболе.



Не понимаю, когда футболисты собираются в Китай в 27−28 лет. Они находятся на пике карьеры. Это пустая трата времени. У вас одна карьера», — цитирует Роббена Goal.