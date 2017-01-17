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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28455995/
17 января 2017, 15:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роббен: В Китае карьера подошла бы к концу, а я хочу играть на высоком уровне

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен считает безумием то, как китайские клубы распоряжаются деньгами, и не понимает, зачем футболисты 27−28 лет, находясь на пике карьеры, отправляются в Китай.

«Я играю в одном из лучших клубов мира. Трансфер в Китай означал бы что-то совершенно другое. Можно было считать, что ваша карьера закончена. Я хочу продолжать играть на самом высоком уровне как можно дольше.

То, что происходит в Китае, — это безумие. Они предлагают сумасшедшие контракты. У меня также есть несколько предложений. Они готовы платить в пять-шесть раз больше, чем-то, что платят в ведущем клубе мира. Но я никогда не руководствовался деньгами, принимая решение. Именно поэтому у меня такая большая карьера. Я думаю о футболе.

Не понимаю, когда футболисты собираются в Китай в 27−28 лет. Они находятся на пике карьеры. Это пустая трата времени. У вас одна карьера», — цитирует Роббена Goal.

Бавария
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