Аткинс: «Челси» не известно о том, что Слуцкий может начать работу в лондонском клубе
«Челси» не имеет никакой информации о том, что бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий может начать работу в английской команде, он является другом лондонского футбольного клуба и просто посетил матч, заявил агентству «Р-Спорт» глава департамента по связям с общественностью «синих» Стив Аткинс.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее в английских СМИ появилась информация, что Слуцкий в скором времени может приступить к работе в «Челси».
«Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий может занять
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