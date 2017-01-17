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17 января 2017, 14:46 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Аткинс: «Челси» не известно о том, что Слуцкий может начать работу в лондонском клубе

«Челси» не имеет никакой информации о том, что бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий может начать работу в английской команде, он является другом лондонского футбольного клуба и просто посетил матч, заявил агентству «Р-Спорт» глава департамента по связям с общественностью «синих» Стив Аткинс.

<span class=error>Челси</span> не имеет никакой информации о том что бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид <span class=error>Слуцкий</span> может начать работу в английской команде он является другом лондонского футбольного клуба и просто посетил матч заявил агентству Р-Спорт глава департамента по связям с общественностью синих <span class=error>Стив</span> <span class=error>Аткинс</span>. Увеличить
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Ранее в английских СМИ появилась информация, что Слуцкий в скором времени может приступить к работе в «Челси». Экс-рулевой ЦСКА в субботу посетил матч чемпионата Англии между «Челси» и «Лестером» в Лондоне. Слуцкий покинул пост главного тренера армейского клуба после заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхема», о чем было объявлено 6 декабря.

«Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий может занять какую-то должность в “Челси” в ближайшее время. Могу с точностью сказать, что сейчас он не работает в нашем клубе. Он друг нашего клуба и просто посетил игру с “Лестером” в Лондоне, мы всегда рады его видеть», — сказал Аткинс по телефону.

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