Аткинс: «Челси» не известно о том, что Слуцкий может начать работу в лондонском клубе

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Ранее в английских СМИ появилась информация, что Слуцкий в скором времени может приступить к работе в «Челси». Экс-рулевой ЦСКА в субботу посетил матч чемпионата Англии между «Челси» и «Лестером» в Лондоне. Слуцкий покинул пост главного тренера армейского клуба после заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхема», о чем было объявлено 6 декабря.