«Шахтер» просматривает сербского опорника

Об этом корреспонденту Sports.kz рассказал сам игрок.



— Марко, работаете сейчас на сборе с казахстанским «Шахтером»?

— Да, я здесь на просмотре…



— Ваш контракт с «Радом» закончился? Вы сейчас являетесь свободным игроком?

— У меня есть контракт, но когда я его подписывал, была достигнута договоренность, что если я найду клуб за рубежом, то становлюсь свободным игроком.



Воспитанник «Црвены Звезды» выступал прежде у себя на родине за «Сопот» и «Рад», в Боснии и Герцеговине защищал цвета «Лакташи», играл в Молдове за «Шериф», в Азербайджане за «Симург», а в Саудовской Аравии за «Аль-Фатех». Был в свое время игроком молодежной сборной Сербии U-21. Двукратный чемпион Молдовы, обладатель молдавского Суперкубка.



В первой половине турнира Суперлиги чемпионата Сербии-2016/2017 Марко Станоевич провел за «Рад» 17 матчей.