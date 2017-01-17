«Шахтер» просматривает сербского опорника
Как стало известно Sports.kz, турецкий УТС с «Шахтером» проходит 28-летний опорный полузащитник из Сербии Марко Станоевич.
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Об этом корреспонденту Sports.kz рассказал сам игрок.
— Марко, работаете сейчас на сборе с казахстанским «Шахтером»?
— Да, я здесь на просмотре…
— Ваш контракт с «Радом» закончился? Вы сейчас являетесь свободным игроком?
— У меня есть контракт, но когда я его подписывал, была достигнута договоренность, что если я найду клуб за рубежом, то становлюсь свободным игроком.
Воспитанник «Црвены Звезды» выступал прежде у себя на родине за «Сопот» и «Рад», в Боснии и Герцеговине защищал цвета «Лакташи», играл в Молдове за «Шериф», в Азербайджане за «Симург», а в Саудовской Аравии за «Аль-Фатех». Был в свое время игроком молодежной сборной Сербии U-21. Двукратный чемпион Молдовы, обладатель молдавского Суперкубка.
В первой половине турнира Суперлиги чемпионата Сербии-2016/2017 Марко Станоевич провел за «Рад» 17 матчей.
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