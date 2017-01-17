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17 января 2017, 13:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вальдано раскритиковал болельщиков «Севильи» за оскорбления в адрес С. Рамоса

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано раскритиковал болельщиков «Севильи» после последних матчей между этими командами.

«Сливочные» встретились с андалусским клубом в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (3:3), в котором защитник «Реала» Серхио Рамос подвергся оскорблениям со стороны болельщиков соперника. Затем «Реал» сыграл с этой командой в 18-м туре Примеры (1:2). Рамос, являющийся воспитанником «Севильи», и в этом случае не избежал оскорблений.

«Кажется, что, имея статус привилегированного человека, болельщик имеет право на всё. Однако у него нет права оскорблять других», — цитирует Вальдано Onda Cero.

Ранее сообщалось, что профессиональная футбольная лига Испании обратилась в федерацию футбола Испании и в комитет по борьбе с насилием, официально представив материалы, подтверждающие оскорбления игрока.

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