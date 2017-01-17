Делегация ФФК приняла участие во встрече руководства УЕФА и национальных ассоциаций

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На круглом столе с участием Президента УЕФА Александра Чеферина, кроме делегации Казахстана, приняли участие представители еще 10 европейских футбольных ассоциаций. На мероприятии были обсуждены вопросы, касающиеся организации дальнейшей работы европейской футбольной ассоциации и национальных и клубных соревнований.

В обсуждении приняли в участие президент Федерации футбола Казахстана Сеильда Байшаков и генеральный секретарь ФФК Каныш Аубакиров. На этом заседании присутствовали представители федерации Беларуси, Греции, Латвии, Мальты, России, Румынии, Турции, Украины и Эстонии.

Модератором круглого стола был генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодорис.

На заседании также присутствовали заместитель генерального секретаря УЕФА — директор департамента по проведению соревнований Джорджо Маркетти и директор департамента национальных ассоциаций Зоран Лакович.

UEFA TEP — Проект УЕФА Top Executive Programme (TEP) (Программа для руководителей высшего звена) была запущена в 2005 для организации прямой связи между головным офисом УЕФА и руководством европейских федераций.