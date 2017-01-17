Куртуа сообщил игрокам «Челси», что может перейти в «Реал»
Голкипер «Челси» Тибо Куртуа летом может перебраться в «Реал», сообщает Football Espana.
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По информации источника, 24-летний бельгиец уже сообщил своим одноклубникам, что может перейти в стан мадридской команды.
Кроме того, футболист, который ранее играл за «Атлетико», часто посещает Мадрид, так как его семья живет в Испании, а также вратарь уже сделал запрос на зачисление дочери в одну из местных школ.
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