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17 января 2017, 13:42 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Куртуа сообщил игрокам «Челси», что может перейти в «Реал»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа летом может перебраться в «Реал», сообщает Football Espana.

Голкипер <span class=error>Челси</span> <span class=error>Тибо</span> <span class=error>Куртуа</span> летом может перебраться в Реал. Увеличить
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По информации источника, 24-летний бельгиец уже сообщил своим одноклубникам, что может перейти в стан мадридской команды.

Кроме того, футболист, который ранее играл за «Атлетико», часто посещает Мадрид, так как его семья живет в Испании, а также вратарь уже сделал запрос на зачисление дочери в одну из местных школ.

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