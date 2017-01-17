Англия

Ахмед Муса («Лестер»), Виллиан («Челси»)

Действующий чемпион Англии ничего не смог сделать с обороной Конте. У экс-«армейца» Мусы (который встретил любимого тренера после матча) был всего один момент, но удар с острого угла с трудом отбил Тибо Куртуа. А вот все три удара «Челси» в створ ворот Шмейхеля-младшего оказались голевыми — дубль сделал Маркос Алонсо, ещё один гол забил Педро. Виллиан сыграл 84 минуты и был заменён на Миши Батшуайи. Бранислав Иванович весь матч провёл на скамейке.



Хосе Саломон Рондон («Вест Бромвич Альбион»)

Рондон в матче против другого лидера АПЛ «Тоттенхэма» не нанёс вообще ни одного удара в створ. Зато раззабивался Гарри Кейн — на его счету хет-трик, ещё один гол футболисты «Вест Брома» забили сами себе.

Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»)

Рохо отыграл полный матч против «Ливерпуля» достаточно надёжно и однажды остановил Роберто Фирмино, который убегал в опасную контратаку после ошибки Фила Джонса.



Славен Билич («Вест Хэм Юнайтед»)

В «Вест Хэме» Билича новая звезда: пока Димитри Пайет отказывается играть, Энди Кэрролл забивает через себя. «Молотобойцы» разгромили «Кристал Пэлас» — 3:0, хорватский тренер пока держится на своей должности.



Байе Умар Ниасс («Халл Сити»)

Ниасс вернулся! Бывший нападающий «Локомотива» ушёл из «Эвертона» в «Халл» и уже успел сыграть 7 минут против «Борнмута», а его команда совершила камбэк, победив 3:1.

Испания

Николас Пареха («Севилья»)

Матч «Реала» и «Севильи» получился очень закрытым. Пареха и Рами надёжно прикрывали Бензема и Роналду до 67-й минуты, пока Серхио Рико не срубил в своей штрафной Карвахаля. Португальский обладатель «Золотого мяча» уверенно реализовал пенальти, но «Севилья» совершила феерический камбэк за 6 минут и прервала 40-матчевую серию мадридцев без поражений.

Эсекьель Гарай («Валенсия»), Хосе Хурадо («Эспаньол»)

«Валенсия» одержала первую победу в Примере с октября, а экс-зенитовец Гарай справился с каталонской группой атаки, где играет бывший плеймейкер «Спартака» Хурадо.

Италия.