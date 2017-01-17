«Тяньцзинь Цюаньцзянь» отказался от покупки Бензема, Кавани и Диего Косты
Руководство «Тяньцзинь Цюаньцзянь» отказалось от идеи приобрести таких нападающих, как Карим Бензема, Эдинсон Кавани и Диего Коста.
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Президент китайского клуба Шу Юхуи подтвердил интерес к этим футболистам, но
«Нам нужен был хороший нападающий, поэтому мы собирались сделать ставку на Бензема, но новые правила сорвали наши планы. У нас были серьёзные инвестиционные планы. Мы подготовили контракты для Фалькао, Рауля Хименеса. Кавани и Косту клубы были готовы отпустить летом, но мы не можем ждать так долго.
Согласно новому введённому лимиту в стартовом составе клуба китайской Суперлиги могут быть только три легионера. Ранее в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешёл бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.
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