«Тяньцзинь Цюаньцзянь» отказался от покупки Бензема, Кавани и Диего Косты

Президент китайского клуба Шу Юхуи подтвердил интерес к этим футболистам, но из-за введённого лимита на легионеров был вынужден отказаться от претензий на игроков.



«Нам нужен был хороший нападающий, поэтому мы собирались сделать ставку на Бензема, но новые правила сорвали наши планы. У нас были серьёзные инвестиционные планы. Мы подготовили контракты для Фалькао, Рауля Хименеса. Кавани и Косту клубы были готовы отпустить летом, но мы не можем ждать так долго. Из-за нововведений нам пришлось корректировать свои планы», — цитирует Шу Юхуи AS.



Согласно новому введённому лимиту в стартовом составе клуба китайской Суперлиги могут быть только три легионера. Ранее в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешёл бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.