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17 января 2017, 13:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» отказался от покупки Бензема, Кавани и Диего Косты

Руководство «Тяньцзинь Цюаньцзянь» отказалось от идеи приобрести таких нападающих, как Карим Бензема, Эдинсон Кавани и Диего Коста.

Руководство Тяньцзинь Цюаньцзянь отказалось от идеи приобрести таких нападающих как Карим <span class=error>Бензема</span> <span class=error>Эдинсон</span> <span class=error>Кавани</span> и Диего Коста. Увеличить
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Президент китайского клуба Шу Юхуи подтвердил интерес к этим футболистам, но из-за введённого лимита на легионеров был вынужден отказаться от претензий на игроков.

«Нам нужен был хороший нападающий, поэтому мы собирались сделать ставку на Бензема, но новые правила сорвали наши планы. У нас были серьёзные инвестиционные планы. Мы подготовили контракты для Фалькао, Рауля Хименеса. Кавани и Косту клубы были готовы отпустить летом, но мы не можем ждать так долго. Из-за нововведений нам пришлось корректировать свои планы», — цитирует Шу Юхуи AS.

Согласно новому введённому лимиту в стартовом составе клуба китайской Суперлиги могут быть только три легионера. Ранее в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешёл бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

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