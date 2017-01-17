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17 января 2017, 13:27 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Алтай» просмотрит игрока национальной сборной Гвинеи

Как стало известно Sports.kz, в расположение «Алтая» в Турции прибыл на просмотр игрок национальной сборной Гвинеи Мохамед Диарра.

Как стало известно Sports.kz в расположение Алтая в Турции прибыл на просмотр игрок национальной сборной Гвинеи Мохамед <span class=error>Диарра</span>. Увеличить
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24-летний футболист, способный выступить на позициях опорника и центрального защитника, родился в столице Гвинеи Конакри, однако является воспитанником французского футбола. Свой путь в профессионалы он начинал в «Бонди», в 17 лет стал игроком «Пари Сен-Жермена» и на протяжении нескольких сезонов выступал за вторую команду прославленного клуба. С 2012 год Мохамед покорял датский футбол — сначала в составе «Оденсе», а с сезона 2016/2017 годов выступал за «Нюкобинг».

В составе национальной сборной Гвинеи Мохамед Диарра провел на данный момент 10 матчей, забил 1 гол.

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