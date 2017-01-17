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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28454044/
17 января 2017, 13:26 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футбольная ассоциация Англии может ввести двухматчевую дисквалификацию за симуляцию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) может ввести двухматчевую дисквалификацию за симуляцию, сообщает британская газета Times.

По информации издания, глава FA Грег Кларк уже поддержал эту инициативу. В ближайшее время официальные лица ассоциации отправятся в Шотландию, где действует похожее правило.

В шотландском чемпионате решение о дисквалификации принимает специальная судейская комиссия, которая после матча просматривает спорные эпизоды с падениями игроков.
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