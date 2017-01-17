Футбольная ассоциация Англии может ввести двухматчевую дисквалификацию за симуляцию
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) может ввести двухматчевую дисквалификацию за симуляцию, сообщает британская газета Times.
По информации издания, глава FA Грег Кларк уже поддержал эту инициативу. В ближайшее время официальные лица ассоциации отправятся в Шотландию, где действует похожее правило.
В шотландском чемпионате решение о дисквалификации принимает специальная судейская комиссия, которая после матча просматривает спорные эпизоды с падениями игроков.
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