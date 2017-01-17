Футбольная ассоциация Англии может ввести двухматчевую дисквалификацию за симуляцию

По информации издания, глава FA Грег Кларк уже поддержал эту инициативу. В ближайшее время официальные лица ассоциации отправятся в Шотландию, где действует похожее правило.

В шотландском чемпионате решение о дисквалификации принимает специальная судейская комиссия, которая после матча просматривает спорные эпизоды с падениями игроков.