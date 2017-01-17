Начо намерен продлить контракт с «Реалом»
Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» очень довольны защитником команды Начо и начали вести с ним переговоры относительно продления контракта, сообщает Marca.
Обе стороны хотят пролонгации соглашения. Несмотря на то что Начо не всегда попадает в основной состав, о смене клубной прописки он не думает. В скором времени переговоры между футболистом и клубом станут более конкретными.
По итогам 18 туров чемпионата Испании Начо принял участие в 10 матчах, выйдя на поле в основном составе в 8 случаях. Стал автором 1 результативной передачи.
Действующий контракт Начо с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года.
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