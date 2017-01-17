«Акжайык» сыграет с командой Кумыкова
По информации Sports.kz, «Акжайык» сегодня проведет на своем УТС в Турции спарринг с «Алмалыком» из Узбекистана.
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Наставником узбекской дружины, как известно, с недавних пор является Виктор Кумыков, «прорубивший» с карагандинским «Шахтером» для казахстанских клубов «окно в Европу» — в групповые раунды еврокубков, то есть.
Контрольный поединок между «Акжайыком» и «Алмалыком» начнется в 16:00 по турецкому времени.
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