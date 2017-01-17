«Акжайык» сыграет с командой Кумыкова

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Наставником узбекской дружины, как известно, с недавних пор является Виктор Кумыков, «прорубивший» с карагандинским «Шахтером» для казахстанских клубов «окно в Европу» — в групповые раунды еврокубков, то есть.



Контрольный поединок между «Акжайыком» и «Алмалыком» начнется в 16:00 по турецкому времени.