Тренер «Челси» выпросил у журналиста торт во время пресс-конференции
Главный тренер лондонского’Челси Антонио Конте выпросил у журналиста кусок торта на
пресс-конференции после матча 21-го тура английской премьер-лиги с «Лестером».
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«Это что, торт? Вкусный? Я вам даже завидую. Знаете, если вы мне предложите кусочек, я бы попробовал. Можно? Просто я сегодня не ел и очень голоден», — сказал Конте.
Напомним, сам матч завершился победой подопечных Конте со счетом 3:0. «Челси» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками. Действующий чемпион Англии «Лестер» идет 15-м с 21 очком.
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