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17 января 2017, 12:21 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Тренер «Челси» выпросил у журналиста торт во время пресс-конференции

Главный тренер лондонского’Челси Антонио Конте выпросил у журналиста кусок торта на пресс-конференции после матча 21-го тура английской премьер-лиги с «Лестером».

Забавный случай произошел после матча с Лестером. Увеличить
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«Это что, торт? Вкусный? Я вам даже завидую. Знаете, если вы мне предложите кусочек, я бы попробовал. Можно? Просто я сегодня не ел и очень голоден», — сказал Конте.

Напомним, сам матч завершился победой подопечных Конте со счетом 3:0. «Челси» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками. Действующий чемпион Англии «Лестер» идет 15-м с 21 очком.

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