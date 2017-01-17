«Реал» готов заплатить €10 млн за 17-летнего шведского нападающего Исака
Мадридский футбольный клуб «Реал» готов заплатить 10 миллионов евро за 17-летнего нападающего шведского АИКа Александера Исака, сообщает Aftonbladet.
В соответствии с информацией в испанских СМИ, ожидается, что сделка будет завершена на нынешней неделе. Контракт с игроком будет подписан на 5 лет, после чего Исак, скорее всего, будет отдан АИКу в аренду. В случае совершения 10-миллионого трансфера, он станет самым крупным в истории шведского футбола.
На прошлой неделе Исак, забив гол в товарищеском матче против сборной Словакии (6:0), стал самым молодым игроком в истории, отличившемся в матче за национальную команду Швеции.
Всего Исак провел за основную команду АИКа 29 матчей в различных турнирах, забив 13 голов.
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