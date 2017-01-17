Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28453289/
17 января 2017, 12:21 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Реал» готов заплатить €10 млн за 17-летнего шведского нападающего Исака

Мадридский футбольный клуб «Реал» готов заплатить 10 миллионов евро за 17-летнего нападающего шведского АИКа Александера Исака, сообщает Aftonbladet.

В соответствии с информацией в испанских СМИ, ожидается, что сделка будет завершена на нынешней неделе. Контракт с игроком будет подписан на 5 лет, после чего Исак, скорее всего, будет отдан АИКу в аренду. В случае совершения 10-миллионого трансфера, он станет самым крупным в истории шведского футбола.

На прошлой неделе Исак, забив гол в товарищеском матче против сборной Словакии (6:0), стал самым молодым игроком в истории, отличившемся в матче за национальную команду Швеции.

Всего Исак провел за основную команду АИКа 29 матчей в различных турнирах, забив 13 голов.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной