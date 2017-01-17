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17 января 2017, 12:19 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ди Канио вернулся на ТВ после скандального увольнения за татуировку

Экс-форвард «Лацио», «Ювентуса» и «Вест Хэма» Паоло Ди Канио вернулся к работе на телеканале Sky Sports, руководство которого осенью уволило его за татуировку «DUX» (Лидер, вождь. — Прим. «СЭ»), являющейся отсылом к титулу Бенито Муссолини, главы Национальной фашистской партии, сообщает The Sun.

48-летний итальянец был отстранен от работы в связи с многочисленными жалобами телезрителей и угрозами отменить подписку на канал. Однако сам Ди Канио остался недоволен таким решением и заявил, что намерен даже обратиться в суд. Тем не менее, делать этого не пришлось, поскольку итальянца вернули на ТВ.
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