Ди Канио вернулся на ТВ после скандального увольнения за татуировку

48-летний итальянец был отстранен от работы в связи с многочисленными жалобами телезрителей и угрозами отменить подписку на канал. Однако сам Ди Канио остался недоволен таким решением и заявил, что намерен даже обратиться в суд. Тем не менее, делать этого не пришлось, поскольку итальянца вернули на ТВ.