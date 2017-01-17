Забивает редко, но метко. Что нужно знать о находящемся на просмотре в «Иртыше» Джа Джедже

Хоть и является воспитанником ПСЖ Франк Джа Джедже, за первую команду провел немного матчей, всего пять. Больше колесил по Франции, играя за «Брест», «Греноболь», «Страсбург», «Ванн», «Арль-Авиньон», «Ниццу». Регулярно выступал за «Гренобль»: в 69 матчах забил 15 мячей. В других командах не забивал столько мячей. Даже за одесский «Черноморец», куда перешел летом 2012 года, подписав трехлетний контракт. Кстати, на тот момент его трансфер из «Ниццы» преподносился в том же ключе, что клуб приобрел воспитанника ПСЖ, который в 37 играх за украинскую команду отметился только семью голами. Один из них в ворота «Говерлы» получился на загляденье. Но сути он не менял — нападающий со своими прямыми обязанностями справлялся не лучшим образом.

Вообще, ивуарийскому форварду не сразу удавалось показывать свои лучшие качества. Возможно, из-за того, что его не часто использовали на острие атаки, задвигая на фланг. В связи с этим не всегда попадал в состав. Тем не менее, Джедже сделал правильные выводы, то есть не стал упорствовать, а попытался понять, что от него хочет главный тренер Роман Горигорчук. Как результат, форвард свыкся со своей ролью на фланге и начал играть сильнее. Для этого у него было все — физические данные, скорость, координация.

Один из его мячей принес «Черноморцу» победу в дебютном матче группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо». В ходе выездной встречи украинцы уступали 0:1, причем гол пропустили из-за потери мяча Джедже. Футболист «Динамо» Хуниор Фернандес подхватил его, вышел один на один с Дмитрием Безотосным, пробил — вратарь отбил мяч перед собой, и Хуниор добил его в пустые ворота. Несмотря на это, «Черноморец» сумел не только отыграться, но и вырвать победу. Сначала отличился Алексей Антонов, перешедший впоследствии в «Актобе». Затем забил Джедже. Он, подобно баскетболисту, завис над защитником динамовцев Йосипом Шимуничем и точно головой пробил по воротам. Одесситы выиграли 2:1, а групповой этап завершили на втором месте, выйдя в плей-офф турнира.

Весной 2014 года Франк Джа Джедже вместе с другими легионерами был вынужден покинуть «Черноморец» из-за сложной политической обстановки на Украине. Среди них оказались Пабло Фонтанельо, Маркус Бергер, Лоренцо Риера, Андерсон Сантана. Последние двое, как известно, переберутся в казахстанский чемпионат, подписав контракт с «Кайратом» и «Актобе» соответственно.

Ивуариец же отправился в норвежский «Сарпсборг 08». В этом клубе Франк откровенно заскучал и после 16 игр (три гола) заключил контракт с минском «Динамо». В Беларуси надеялись, что у него не возникнет проблем с адаптацией после украинского этапа карьеры. Однако Джа Джедже не показывал своего максимума, то ли это было связано со слабостью белорусского чемпионата, то ли с отсутствием должной мотивации. В общем, проиграл конкуренцию в составе Игорю Стасевичу и нигерийцу Чигозе Удоджи. Кроме того, ивуарийский форвард провально отыграл в первом туре группового этапа Лиги Европы. Греческий ПАОК забил динамовцам шесть мячей, а Франк был заменен еще в первом тайме. Как и ожидалось, по завершении сезона 2014 года Джа Джедже перекочевал в новый клуб, которым оказался шотландский «Хиберниан», но и в нем надолго не задержался, перебравшись в катарскую команду «Аль-Шахания».

К слову, Франк имеет брата Бриса Джа Джедже, также являющегося воспитанником ПСЖ. Но он не часто менял команды, на его счету выступления за французские «Эвиан», «Марсель». Летом 2016 года перешел в английский «Уотфорд», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Правда, за юношеские сборные Франции не играл. Зато в активе имеет семь игр за сборную Кот-д’Ивуара.

А вот 30-летний Франк Джа Джедже в свое время защищал цвета юношеских и молодежной сборных Франции (37 игр, 25 голов). Становился чемпионом Европы (U-19) 2005 года. Выступал на Олимпиаде-2008 за сборную Кот-д`Ивуара (два матча).

На данный момент находится в расположении «Иртыша», проводящего сборы в Турции. В межсезонье павлодарский клуб покинули 13 игроков.