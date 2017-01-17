Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28452814/
17 января 2017, 11:56 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

«Заря» подписала игрока сборной Армении

Первым новичком луганской «Зари» в 2017-ом году стал экс-игрок львовских «Карпат» Гегам Кадимян.

Первым новичком луганской Зари в 2017-ом году стал <nobr>экс-игрок</nobr> львовских Карпат <span class=error>Гегам</span> <span class=error>Кадимян</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт игрока с клубом рассчитан на два года, сообщает «Сегодня».

24-летний Кадимян выступал за харьковский «Арсенал», «Титан» из Армянска, ПФК «Сумы», «Говерлу», «Олимпик» и «Карпаты».

В марте 2016-го года Гегам дебютировал за сборную Армении за которую провел 2 матча.

За «Карпаты» Гегам сыграл 15 матчей в чемпионате и 1 матч в Кубке, но не забивал.

Играя в «Олимпике», он провел 36 игр в чемпионате и 5 матчей в Кубке, забив 7 мячей в чемпионате, плюс 2 гола в Кубке страны.

Фото: ФК «Заря».

Заря Лг
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Армении
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

Найден новый способ похудения без диет и упражнений

Ученые назвали фрукт, который способен вылечить ожоги

Какая продолжительность секса идеальна для здоровья, рассказали ученые