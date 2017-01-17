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17 января 2017, 11:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игроки «Барселоны» ждут предложения Месси, которое он не сможет отклонить

Футболисты «Барселоны» очень хотят, чтобы нападающий команды Лионель Месси продлил контракт с клубом, передаёт Mundo Deportivo.

Футболисты Барселоны очень хотят чтобы нападающий команды <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> продлил контракт с клубом передаёт Mundo Deportivo. Увеличить
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Как сообщает источник, игроки надеются на то, что руководство каталонского клуба сделает футболисту сборной Аргентины такое предложение, которое он не сможет отклонить. Предложение, по мнению одноклубников Месси, должно соответствовать уровню лучшего футболиста мира, каковым они и считают Месси.

Руководство испанского гранда уже неоднократно выражало уверенность в том, что Месси предпочтёт «Барселону», несмотря на астрономические суммы, которые предлагаются ему некоторыми клубами.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.

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