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17 января 2017, 11:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Cтадион «Маракана» остался заброшен из-за разногласий управляющих компаний

Легендарный стадион «Маракана» в Бразилии после отказа управляющей компании содержать арену оказался заброшен.

Как сообщает Folha de S.Paulo, строительный концерн «Одебрехт» в суде планирует обжаловать это решение, чтобы компания вернулась к финансированию объекта в Рио-де-Жанейро.

В 2013 году между властями бразильского штата и «Одебрехтом» было подписано соглашение, согласно которому компании передавалось 95% акцией, контракт был подписан на 30 лет. Перед Олимпиадой 2016 года содержание «Мараканы» временно было передано оргкомитету «Рио-2016», после чего «Одебрехт» отказался принимать объект под управление, считая, что «Рио-2016» не выполнил часть предусмотренных работ.

Недавно судья штата Рио-де-Жанейро вынесла вердикт, согласно которому данный аргумент не освобождает управляющую компанию от выполнения своих обязанностей в отношении стадиона, но данное решение может быть оспорено.
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