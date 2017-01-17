Cтадион «Маракана» остался заброшен из-за разногласий управляющих компаний
Легендарный стадион «Маракана» в Бразилии после отказа управляющей компании содержать арену оказался заброшен.
Как сообщает Folha de S.Paulo, строительный концерн «Одебрехт» в суде планирует обжаловать это решение, чтобы компания вернулась к финансированию объекта в
В 2013 году между властями бразильского штата и «Одебрехтом» было подписано соглашение, согласно которому компании передавалось 95% акцией, контракт был подписан на 30 лет. Перед Олимпиадой 2016 года содержание «Мараканы» временно было передано оргкомитету «Рио-2016», после чего «Одебрехт» отказался принимать объект под управление, считая, что «Рио-2016» не выполнил часть предусмотренных работ.
Недавно судья штата
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