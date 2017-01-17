«Ислочь» сыграет в хоккей с «Белтрансгазом»

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ХК «Белтрансгаз» был образован в 2005 году. Команда сейчас выступает в первой лиге чемпионата Минска среди любителей. Из достижений можно отметить победу в первом международном турнире «Кубка Дружбы», а также серебро в Кубке Минска сезона-2010/11. Кстати, за эту команду на чемпионате города выступает главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский. За 20 матчей он набрал 11 (7+4) баллов, отмечает официальный сайт «Ислочи».

За «Ислочь» сыграют: Виталий Жуковский, Дмитрий Макар, Владислав Ясюкевич, Виктор Сокол, Антон Бубнов, Артур Слабашевич, Владимир Пинчук, Станислав Пинчук, Михаил Лазарчик, Александр Глеб.