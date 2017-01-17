Леонид Кучук: Работать в Украине очень почетно
Новый главный тренер «Стали» белорус Леонид Кучук прокомментировал подписание контракта с каменским клубом.
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«По поводу того, не является ли переезд в Украину шагом назад в моей карьере. Украина — страна, где очень любят футбол, она всегда брала прогрессивные тенденции в футболе. Здесь всегда было много своих очень хороших футболистов, поэтому работать здесь очень почетно для любого тренера. Независимо от национальности — это очень почетно. Я прекрасно понимаю все, что мне говорят
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