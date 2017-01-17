Леонид Кучук: Работать в Украине очень почетно

«По поводу того, не является ли переезд в Украину шагом назад в моей карьере. Украина — страна, где очень любят футбол, она всегда брала прогрессивные тенденции в футболе. Здесь всегда было много своих очень хороших футболистов, поэтому работать здесь очень почетно для любого тренера. Независимо от национальности — это очень почетно. Я прекрасно понимаю все, что мне говорят по-украински, ведь мой родной белорусский и украинский языки очень близки. У меня очень много родственников в Украине, например, во Львове, отец супруги — родом из Полтавы», — как передает sport.ua, сказал Кучук.