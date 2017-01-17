СМИ: «Манчестер Сити» готов заплатить рекордные 100 млн фунтов за Месси

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По информации издания, представители английской команды в ходе переговоров с руководством «Барселоны» сообщило о том, что клуб готов заплатить указанную сумму за 29-летнего аргентинца, однако пока что не сделало официального предложения по переходу игрока.

Предыдущий трансферный рекорд был установлен летом 2016 года, когда полузащитник Поль Погба перешел из итальянского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед» за 89 миллионов фунтов.

Месси перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет.

В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира.

В текущем сезоне он провел за «Барселону» 24 матча, в которых забил 27 голов и отдал девять результативных передач.