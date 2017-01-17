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17 января 2017, 10:48 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: «Манчестер Сити» готов заплатить рекордные 100 млн фунтов за Месси

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» готов заплатить рекордные 100 миллионов фунтов испанской «Барселоне» за нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает британская газета Sun.

<em>МОСКВА 17 января. /ТАСС/. </em>Английский футбольный клуб Манчестер Сити готов заплатить рекордные 100 миллионов фунтов испанской Барселоне за нападающего <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span>. Об этом сообщает британская газета Sun. Увеличить
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По информации издания, представители английской команды в ходе переговоров с руководством «Барселоны» сообщило о том, что клуб готов заплатить указанную сумму за 29-летнего аргентинца, однако пока что не сделало официального предложения по переходу игрока.

Предыдущий трансферный рекорд был установлен летом 2016 года, когда полузащитник Поль Погба перешел из итальянского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед» за 89 миллионов фунтов.

Месси перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет.

В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира.

В текущем сезоне он провел за «Барселону» 24 матча, в которых забил 27 голов и отдал девять результативных передач.

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