СМИ: «Манчестер Сити» готов заплатить рекордные 100 млн фунтов за Месси
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» готов заплатить рекордные 100 миллионов фунтов испанской «Барселоне» за нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает британская газета Sun.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По информации издания, представители английской команды в ходе переговоров с руководством «Барселоны» сообщило о том, что клуб готов заплатить указанную сумму за 29-летнего аргентинца, однако пока что не сделало официального предложения по переходу игрока.
Предыдущий трансферный рекорд был установлен летом 2016 года, когда полузащитник Поль Погба перешел из итальянского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед» за 89 миллионов фунтов.
Месси перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет.
В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира.
В текущем сезоне он провел за «Барселону» 24 матча, в которых забил 27 голов и отдал девять результативных передач.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter