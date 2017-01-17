Марадона будет послом «Наполи»

По словам президента Аурелио Де Лаурентиса, аргентинец станет послом клуба в мире.



«Мы встречались в субботу и длительное время вели беседу. Как только Марадона решит вопросы с налогами, он станет послом “Наполи” во всём мире», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia.



Ранее Диего Марадона также подтвердил, что может вернуться в «Наполи».