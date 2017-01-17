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17 января 2017, 10:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Марадона будет послом «Наполи»

Известный аргентинский футболист Диего Марадона, который выступал за «Наполи» в качестве футболиста в 1984—1991 годах, вернётся в итальянский клуб в новой должности.

По словам президента Аурелио Де Лаурентиса, аргентинец станет послом клуба в мире.

«Мы встречались в субботу и длительное время вели беседу. Как только Марадона решит вопросы с налогами, он станет послом “Наполи” во всём мире», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Ранее Диего Марадона также подтвердил, что может вернуться в «Наполи».

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