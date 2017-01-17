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17 января 2017, 10:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил € 38 млн за Калинича

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич во время зимнего трансферного окна может продолжить карьеру в Китае.

Как сообщает Sky Sport Italia, в форварде заинтересован «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который готов осуществить трансфер за € 38 млн.

Отмечается, что китайская команда предлагает самому 29-летнему футболисту зарплату € 10 млн в год. Ранее в стан «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перебрался полузащитник Аксель Витсель, выступавший за «Зенит».

В текущем сезоне Калинич провёл в Серии А 19 матчей, в которых забил девять мячей.

Фиорентина
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