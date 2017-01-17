«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил € 38 млн за Калинича

Как сообщает Sky Sport Italia, в форварде заинтересован «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который готов осуществить трансфер за € 38 млн.



Отмечается, что китайская команда предлагает самому 29-летнему футболисту зарплату € 10 млн в год. Ранее в стан «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перебрался полузащитник Аксель Витсель, выступавший за «Зенит».



В текущем сезоне Калинич провёл в Серии А 19 матчей, в которых забил девять мячей.