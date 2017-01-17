БФФ предложила клубам сильнейшего дивизиона выразить мнение о включении команд дублеров в чемпионат второй лиги
Департамент по проведению соревнований Ассоциации «Белорусская федерация футбола» попросил руководителей ФК высшей лиги чемпионата Беларуси рассмотреть вопрос и выразить мнение о возможном включении команд дублирующих составов футбольных клубов сильнейшего дивизиона в состав участников команд второй лиги с проведением соревнований в два этапа.
Первый этап будет региональным (с делением на зоны по территориальному принципу), а второй — финальным (с определением итоговых мест в турнирной таблице). Мнение по данному вопросу следует сформировать до 20 января 2017 года.
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