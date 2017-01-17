Ничего личного, просто бизнес. Что ещё важно в трансфере Витселя

Уже более 15 лет назад Валерий Лобановский сказал о Роналдо, что тот эксплуатирует свой талант. Один из лучших тренеров в истории футбола был фанатом постоянного самосовершенствования и не терпел лени или отношения к футболу как к хобби — он даже на Восток, в Эмираты и Кувейт, уехал для того, чтобы добиться с этими командами их лучших результатов в истории. Если бы Валерий Васильевич дожил до наших дней, то был бы сильно поражён тем, насколько изменилось отношение игроков к своему делу.



Ален Гобле, финансовый консультант уехавшего вместо «Ювентуса» в Китай Акселя Витселя, выступил с совершенно восхитительным интервью, в котором раскрыл все карты относительно трансфера бельгийца. Это объяснение достойно полного цитирования: «Если говорить откровенно, то зарплаты футболистов в Китае очень сильно отличаются от тех, которые готовы платить в любом другом чемпионате в мире. Это первая причина. Но Аксель — очень умный парень. Вот уже два года Аксель является акционером одной компании. После окончания карьеры он будет её генеральным директором. Когда-то в будущем.

Так вот, тот факт, что Аксель выбрал Китай, не говорит о том, что он думает только о финансовой составляющей. Это решение было принято с учётом будущего Витселя после окончания футбольной карьеры. Да, сейчас он игрок, но завтра он станет экс-футболистом, но при этом будет занят другим делом. И успех уже состоит в том, что после этого интервью нам последовали предложения и заказы из Китая. Речь о компании, акционером которой является Аксель. Аксель сейчас в Бельгии, он толком ещё не был в Китае. И вот уже сейчас, даже когда он ещё не заявил о себе как футболисте, его уже знают в Китае. Причём не как игрока, а как делового человека".



Ещё никогда и никто так откровенно не говорил о причинах переезда в восточную лигу. И после этого интервью многое становится понятным.



В современном футбольном мире чемпионата Китая не могло не быть — здесь не работает выражение «его следовало бы придумать». Придумывать ничего не нужно — потребность в лиге, где соберутся все футболисты, относящиеся к игре как к хобби, которое принесёт деньги и перспективы, возникла давно. Футбол давно перегружен деньгами, амбиции от природы есть далеко не у всех людей, а соблазн слишком велик, чтобы отказаться — о чём говорить, если Диего Коста, который проводит один из лучших сезонов в карьере, готов разрушить чемпионский год «Челси» ради горы банкнот. Эксплуатация своего таланта вышла на новый уровень: Роналдо делал это в «Реале» и «Интере», а новые звёзды — в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и «Шаньдун Лунэн». Футбол с его неадекватно завышенными зарплатами сам сделал игроков такими.

Относительно трансфера Витселя и других известных игроков из европейских чемпионатов важно понять главное — здесь всё работает по схеме корпоративной лиги, которые создаются по всему мира для активного совместного отдыха богатых и успешных людей. Будущие и уже действующие бизнесмены, владельцы, президенты и всевозможные прочие CEO играют между собой, а роль массовки (которая благодаря будущим бизнесменам тоже получает за участие в шоу всё больше) исполняют местные парни. Ни одна корпоративная лига в мире не может похвастать наличием в составах команд Карлоса Тевеса, ни одна из них не имеет среднюю посещаемость в 25 тысяч человек. Китайская Суперлига (это можно признать уже сейчас) — лучшая корпоративная лига мира, но с профессиональным футболом она не имеет почти ничего общего.