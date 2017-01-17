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17 января 2017, 10:06 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Плиев встретился с футболистами «Кайрата»

Бывший защитник алматинского «Кайрата» Заурбек Плиев навестил своих бывших одноклубников, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Бывший защитник <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> <span class=error>Заурбек</span> <span class=error>Плиев</span> навестил своих бывших одноклубников сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Заурбек Плиев выступал на позиции крайнего защитника в алматинском «Кайрате» в 2014—2015 годы. На данный момент, является футболистом российского клуба «Терек», который, как и алматинский клуб проходит учебно-тренировочные сборы в Турции.

На своей личной страничке в Instagram, о встрече сообщил Тимур Рудосельский:

— Встретили красного брата, — написал футболист.

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