Плиев встретился с футболистами «Кайрата»
Бывший защитник алматинского «Кайрата» Заурбек Плиев навестил своих бывших одноклубников, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Заурбек Плиев выступал на позиции крайнего защитника в алматинском «Кайрате» в 2014—2015 годы. На данный момент, является футболистом российского клуба «Терек», который, как и алматинский клуб проходит
На своей личной страничке в Instagram, о встрече сообщил Тимур Рудосельский:
— Встретили красного брата, — написал футболист.
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