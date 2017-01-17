Плиев встретился с футболистами «Кайрата»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Заурбек Плиев выступал на позиции крайнего защитника в алматинском «Кайрате» в 2014—2015 годы. На данный момент, является футболистом российского клуба «Терек», который, как и алматинский клуб проходит учебно-тренировочные сборы в Турции.



На своей личной страничке в Instagram, о встрече сообщил Тимур Рудосельский:



— Встретили красного брата, — написал футболист.