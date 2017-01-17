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17 января 2017, 9:35 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Экс-игрок «Шахтера» снова травмировался в Греции

Защитника «АЕКа» Дмитрия Чигринского снова настиг рецидив старой травмы.

Защитника <span class=error>АЕКа</span> Дмитрия <span class=error>Чигринского</span> снова настиг рецидив старой травмы. Увеличить
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В ходе подготовки к матчу с «Панатинаикосом», (который был сыгран в 15-го января и закончился со счетом 0:0) защитник «АЕКа», только восстановившийся после травмы, на тренировке снова почувствовал дискомфорт в приводящей мышце и после вердикта врачей отправился долечивать травму, сообщает «Сегодня».

Сколько времени потребуется для восстановления на этот раз пока что неизвестно.

Напомним, что последний раз 30-летний футболист выходил на поле 5 декабря. Всего в текущем сезоне Чигринский сыграл за афинскую команду 9 матчей во всех турнирах в которых отметился одной желтой карточкой.

Фото: АЕК.

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