Экс-игрок «Шахтера» снова травмировался в Греции
Защитника «АЕКа» Дмитрия Чигринского снова настиг рецидив старой травмы.
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Видимо, что-то случилось...
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В ходе подготовки к матчу с «Панатинаикосом», (который был сыгран в 15-го января и закончился со счетом 0:0) защитник «АЕКа», только восстановившийся после травмы, на тренировке снова почувствовал дискомфорт в приводящей мышце и после вердикта врачей отправился долечивать травму, сообщает «Сегодня».
Сколько времени потребуется для восстановления на этот раз пока что неизвестно.
Напомним, что последний раз 30-летний футболист выходил на поле 5 декабря. Всего в текущем сезоне Чигринский сыграл за афинскую команду 9 матчей во всех турнирах в которых отметился одной желтой карточкой.
Фото: АЕК.
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