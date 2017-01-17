Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду. Обзор 18-го тура испанской Примеры

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Свой против своих

Мадридский «Реал», который не знал поражений на протяжении 40 матчей, прибыл на «Рамон Санчес Писхуан», чтобы вновь обыграть «Севилью».

Футбол Испания 2016/2017 Тур 18, 15.01.2017, 22:45 2:1 Севилья Реал

Как отмечали многие эксперты, эта игра станет центральной встречей тура, а красно-белым нужно будет сотворить невозможное, чтобы одолеть «сливочных».

Почему?

Команды встречались в этом сезоне уже несколько раз, правда случалось это в разных турнирах.

Начало противостояния «Реала» Зидана и «Севильи» Хорхе Сампаоли берет аж с августа прошлого года, когда «сливочные» обыграли своего соперника в матче за Суперкубок УЕФА (3:2).

Позже, 4 января, команды встретились в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Тот матч завершился уверенной победой лидера чемпионата (3:0), а спустя восемь дней команды встретились в ответной игре и разошлись миром лишь на табло (3:3)….

Капитан «Реала» Серхио Рамос, который является воспитанником «Севильи», вступил в конфликт с болельщиками андалусийского клуба:

«Мне не нравится тот сектор, который оскорблял меня и мою мать с первой минуты матча. “Севилья” всегда так или иначе будет моим домом. Но я капитан “Реала” и буду защищать свою команду», — рассказал футболист «сливочных».

Дело в том, что Рамос, забив своему родному клубу с пенальти, начал праздновать гол, показывая свою фамилию и номер на футболке. Это, конечно, не понравилось местной публике.

Интересно, что команды встретились спустя три дня на той же арене, правда в рамках национального первенства. И это был настоящий спектакль.

Комментатор «Матч ТВ» Консатнтин Генич, например, придерживается такого же мнения:

Роналду в середине матча уверенно реализовал пенальти, а перед этим швырнул мяч в спину полузащитника хозяев Витоло, который пытался объяснить арбитру, что не стоит ставить на точку.

Позже «Севилья» восстановила равновесие в матче благодаря великолепному голу Серхио Рамоса. Правда, в собственные ворота.

Как мы видим, капитан «сливочных» забивает в концовке матча не только в ворота соперника, но и расстраивает голкипера Кейлора Наваса. Так что люди, оскорблявшие испанца во время кубковой игры, должны быть довольны. Можно, сказать, что благодаря голу Рамоса «Севилья» вошла в историю, как клуб, который прервал победную серию «Реала» из 40 матчей.

Стоит отметить, что второй гол в ворота мадридского клуба забил новичок андалусийского клуба Стеван Йоветич, которым, по сообщениям СМИ, интересовался московский «Спартак»:

Футбол Испания 2016/2017 Тур 18, 15.01.2017, 14:00 2:1 Валенсия Эспаньол

Вспомнить вкус победы

«Валенсия», которая в этом сезоне находится просто в ужасающем состоянии, наконец-то выиграла свой матч.

15 января «летучие мыши» в родных стенах нанесли поражение «Эспаньолу» (не самый слабый соперник в чемпионате, 11-е место в таблице).

Интересно, что в последний раз «Валенсия» выходила победителем аж 16 октября в гостевом матче с хихонским «Спортингом».

В конце прошлого сезона экс-главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли возглавил клуб. Казалось, что беды команды позади, опытный специалист сумеет исправить ситуацию, но не вышло… Как сообщил сам наставник, он покинул клуб из-за разногласий по трансферной политике.

Что интересно, 27 декабря Пранделли хотел видеть в команде форварда «Ювентуса» Симоне Дзадзу, но этого не произошло. Как заявил специалист, из-за этого он и покинул команду. А Дзадза, между прочим, все-таки перешел в испанский клуб 16 января.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 18, 14.01.2017, 20:30 1:0 Атлетико Бетис

Мадридский «Атлетико» продолжает решать проблемы в рамках национального первенства.

14 января подопечные Диего Симеоне благодаря голу Николаса Гайтана обыграли «Бетис» (1:0) и продолжают вести борьбу за первую тройку лучших команд Испании.

В другом матче этого тура «Барселона» Луиса Энрике разобрала на части «Лас-Пальмас» со счетом 5:0.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 18, 14.01.2017, 18:15 5:0 Барселона Лас-Пальмас

Если обратить внимание на турнирную таблицу, то здесь идет очень упорная борьба, однако стоит отметить, что у «Реала» еще есть матч в запасе («сливочные» позже проведут встречу с «Валенсией», которая была перенесена из-за клубного ЧМ).

То же самое, кстати, касается и гонки бомбардиров, в которой первое место занимает лидер «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец успел забить гол «Лас-Пальмасу», а его одноклубник Луис Суарес оформил дубль. Но это не позволило уругвайскому бомбардиру, который в прошлом сезоне выиграл «Золотую бутсу», обойти своего партнера.