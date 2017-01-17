«Актобе» вместо болгарского «Пирина» сыграет с венгерским МТК

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В рамках первых зарубежных сборов, игра против венгров для нашей команды станет завершающей на УТС.



Примечательно, что в прошлом году МТК был соперником ФК «Актобе» в рамках квалификации Лиги Европы УЕФА. В домашнем матче была зафиксирована ничья, в ответной игре «красно-белые» уступив со счетом 2:0, вынуждены были покинуть престижный еврокубковый турнир.



Матчи на УТС всегда носили подготовительный характер, но эта игра безусловно обещает стать очень интересной!



Спарринг-партнеры ФК «Актобе»:

22 января ФК «Анжи» (Россия) РФПЛ

26 января ФК «СКА» Хабаровск (Россия) ФНЛ

31 января ФК «МТК"-Будапешт (Венгрия) Высшая лига.