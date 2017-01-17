«Актобе» вместо болгарского «Пирина» сыграет с венгерским МТК
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спарринг-партнер красно-белых на УТС в Турции. Вместо запланированной игры на 31 января против ФК «Пирин» (Болгария), ФК «Актобе» будет играть с ФК МТК Будапешт.
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В рамках первых зарубежных сборов, игра против венгров для нашей команды станет завершающей на УТС.
Примечательно, что в прошлом году МТК был соперником ФК «Актобе» в рамках квалификации Лиги Европы УЕФА. В домашнем матче была зафиксирована ничья, в ответной игре «красно-белые» уступив со счетом 2:0, вынуждены были покинуть престижный еврокубковый турнир.
Матчи на УТС всегда носили подготовительный характер, но эта игра безусловно обещает стать очень интересной!
22 января ФК «Анжи» (Россия) РФПЛ
26 января ФК «СКА» Хабаровск (Россия) ФНЛ
31 января ФК «МТК"-Будапешт (Венгрия) Высшая лига.
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