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17 января 2017, 9:25 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» вместо болгарского «Пирина» сыграет с венгерским МТК

Изменился спарринг-партнер красно-белых на УТС в Турции. Вместо запланированной игры на 31 января против ФК «Пирин» (Болгария), ФК «Актобе» будет играть с ФК МТК Будапешт.

Изменился <nobr>спарринг-партнер</nobr> красно-белых на <span class=error>УТС</span> в Турции. Вместо запланированной игры на 31 января против ФК <span class=error>Пирин</span> (Болгария) ФК <span class=error>Актобе</span> будет играть с ФК <span class=error>МТК</span> Будапешт. Увеличить
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В рамках первых зарубежных сборов, игра против венгров для нашей команды станет завершающей на УТС.

Примечательно, что в прошлом году МТК был соперником ФК «Актобе» в рамках квалификации Лиги Европы УЕФА. В домашнем матче была зафиксирована ничья, в ответной игре «красно-белые» уступив со счетом 2:0, вынуждены были покинуть престижный еврокубковый турнир.

Матчи на УТС всегда носили подготовительный характер, но эта игра безусловно обещает стать очень интересной!

Спарринг-партнеры ФК «Актобе»:
22 января ФК «Анжи» (Россия) РФПЛ
26 января ФК «СКА» Хабаровск (Россия) ФНЛ
31 января ФК «МТК"-Будапешт (Венгрия) Высшая лига.

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