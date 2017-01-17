Сартаков стал игроком «Тобола»
ФК «Тобол» подписал двухлетний контракт с защитником Григорием Сартаковым.
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Григорий Сартаков — 22-летний защитник павлодарского «Иртыша». В Павлодаре родился и вырос. Здесь прошел футбольную школу, играл в дубле. Возмужал, проведя полгода провел в аренде у семского «Спартака», с которым стал серебряным призером Первой Лиги, и даже вызывался в национальную сборную Казахстана на матч с Данией. Правда в нем так и не участвовал. Зато с августа 2013 дебютировал в U21 Казахстана, в общей сложности провел за молодежку 25 матчей.
В 2014 году Григорий Сартаков пригодился и в основной команде. Игрок под номером 19 (Сартаков родился 19 августа) в сезоне 2014 года провел за «Иртыш» 13 матчей. Через год и вовсе стал самым востребованным игроком Димитара Димитрова — на его счету 31 матч из 32 и 1 забитый гол.
Прошлый сезон для Сартакова был омрачен травмой, которую он получил на тренировке в
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