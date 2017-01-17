Марат Хайруллин: Переговоры с «Актобе» — уже история. Я подписал контракт с «Атырау» и рад этому
Один из лучших плеймейкеров казахстанской футбольной
Премьер-Лиги полузащитник Марат Хайруллин в новом сезоне будет играть за «Атырау». Игрок подписал контракт с «нефтяниками» сроком на один год.
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Видимо, что-то случилось...
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В интервью корреспонденту республиканского
— Как возник вариант с «Атырау», и почему Вы пожелали продолжить карьеру именно в этой команде?
— Изначально со мной связались представители футбольного клуба «Атырау», я поговорил с ними, но ответа сразу не дал. Потом велись переговоры, этим всем занимался мой агент. Меня устроили и финансовые условия и подбор игроков, который был мне озвучен, поэтому я согласился подписать контракт с «Атырау».
— Насколько на Ваше решение повлиял тот факт, что в «Атырау» уже перешли Антон Чичулин и Мирас Тулиев, с которыми Вы вместе выступали в прошлом сезоне за «Окжетпес»?
— В принципе, я знал игроков, которые остались в «Атырау» с прошлого сезона, но, конечно, то, что Антон Чичулин и Мирас Тулиев в этой команде, — я этому только рад.
— Как проходит знакомство с новым коллективом?
— Все хорошо. Никаких проблем с адаптацией нет. Со многими футболистами я знаком уже не первый год.
— В какой футбол собирается играть команда под руководством нового главного тренера Зорана Вулича?
— Тренер делает акцент на быстрый комбинационный футбол — в короткий, средний пас.
— Почему не удалось договориться с «Актобе»?
— По «Актобе» общался мой агент, но, видимо,
— Но по Вашим интервью было заметно, что Марат Хайруллин горел желаем вернуться в «Актобе», и многие говорили о том, что Ваш трансфер — практически решенный вопрос.
— Да, я очень хотел вновь вернуться в «Актобе». Переговоры, действительно, находились на решающей стадии, но
— Как Вы лично для себя оцените прошлый сезон?
— Думаю, что прошлый сезон можно занести в актив — в Кокшетау была хорошая команда, неплохой коллектив…
— «Окжетпес» хорошо шел по ходу сезона, но на втором этапе сдал позиции. С чем бы Вы это связали?
— Не знаю, чем это объяснить — может, физический или психологический фактор сказался. Не думаю, что мы так сильно сдали. Играли неплохо, но в концовке не хватило немного везения.
— Вокруг Вашего расставания с «Окжетпесом» до сих пор много слухов… Что,
— Это уже старая тема, поэтому не хочется ее лишний раз поднимать. Руководство так решило — что, наверное, мы были виноваты в тех поражениях, которые у нас случились, поэтому посчитали, что нас нужно убрать. Если честно, хочется поскорее забыть эту тему…
— Многих интересует номер, под которым Вы будете играть в «Атырау». Удалось ли получить «десятку»?
— В прошлом году в «Атырау» под десятым номером играл Павел Шабалин, его сейчас в команде нет. Поэтому номер свободен, и думаю, что мне дадут «десятку». По крайней мере, я этого хочу и надеюсь на это.
— Что Вы скажете о новом формате чемпионата Казахстана в
— Мое мнение: будет интересно сыграть в три круга. Считаю, что «Атырау» в этом году поборется за высокие места — поскольку накануне мы сыграли первую игру, и по ней можно сказать, что неплохая команда у нас собирается.
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