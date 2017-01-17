В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz футболист поведал о том, почему принял решение перейти в «Атырау» и о своих планах на 2017 год.



— Как возник вариант с «Атырау», и почему Вы пожелали продолжить карьеру именно в этой команде?

— Изначально со мной связались представители футбольного клуба «Атырау», я поговорил с ними, но ответа сразу не дал. Потом велись переговоры, этим всем занимался мой агент. Меня устроили и финансовые условия и подбор игроков, который был мне озвучен, поэтому я согласился подписать контракт с «Атырау».



— Насколько на Ваше решение повлиял тот факт, что в «Атырау» уже перешли Антон Чичулин и Мирас Тулиев, с которыми Вы вместе выступали в прошлом сезоне за «Окжетпес»?

— В принципе, я знал игроков, которые остались в «Атырау» с прошлого сезона, но, конечно, то, что Антон Чичулин и Мирас Тулиев в этой команде, — я этому только рад.



— Как проходит знакомство с новым коллективом?

— Все хорошо. Никаких проблем с адаптацией нет. Со многими футболистами я знаком уже не первый год.



— В какой футбол собирается играть команда под руководством нового главного тренера Зорана Вулича?

— Тренер делает акцент на быстрый комбинационный футбол — в короткий, средний пас.



— Почему не удалось договориться с «Актобе»?

— По «Актобе» общался мой агент, но, видимо, где-то не получилось сойтись во взглядах по определенным вопросам.



— Но по Вашим интервью было заметно, что Марат Хайруллин горел желаем вернуться в «Актобе», и многие говорили о том, что Ваш трансфер — практически решенный вопрос.

— Да, я очень хотел вновь вернуться в «Актобе». Переговоры, действительно, находились на решающей стадии, но что-то в конце там не договорились. Повторюсь: переговоры вел мой агент, и что там не срослось — до сих непонятно. Но сейчас это уже история. Я подписал контракт с «Атырау» и рад, что все так случилось.



— Как Вы лично для себя оцените прошлый сезон?

— Думаю, что прошлый сезон можно занести в актив — в Кокшетау была хорошая команда, неплохой коллектив…



— «Окжетпес» хорошо шел по ходу сезона, но на втором этапе сдал позиции. С чем бы Вы это связали?

— Не знаю, чем это объяснить — может, физический или психологический фактор сказался. Не думаю, что мы так сильно сдали. Играли неплохо, но в концовке не хватило немного везения.



— Вокруг Вашего расставания с «Окжетпесом» до сих пор много слухов… Что, все-таки, стало причиной того, что руководство и тренерский штаб кокшетауского клуба отчислило сразу пять игроков основного состава?

— Это уже старая тема, поэтому не хочется ее лишний раз поднимать. Руководство так решило — что, наверное, мы были виноваты в тех поражениях, которые у нас случились, поэтому посчитали, что нас нужно убрать. Если честно, хочется поскорее забыть эту тему…



— Многих интересует номер, под которым Вы будете играть в «Атырау». Удалось ли получить «десятку»?

— В прошлом году в «Атырау» под десятым номером играл Павел Шабалин, его сейчас в команде нет. Поэтому номер свободен, и думаю, что мне дадут «десятку». По крайней мере, я этого хочу и надеюсь на это.



— Что Вы скажете о новом формате чемпионата Казахстана в Премьер-Лиге, который в 2017 году будет состоять из трех кругов, и на что способен претендовать в нем «Атырау»?

— Мое мнение: будет интересно сыграть в три круга. Считаю, что «Атырау» в этом году поборется за высокие места — поскольку накануне мы сыграли первую игру, и по ней можно сказать, что неплохая команда у нас собирается.