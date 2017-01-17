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17 января 2017, 8:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайсар» подписал Ламанжа

Cтало известно имя еще одного игрока пополнивший список игроков кызылординского «Кайсара».

<span class=error>Cтало</span> известно имя еще одного игрока пополнивший список игроков кызылординского <span class=error>Кайсара</span>. Увеличить
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Им стал французский защитник с камерунскими корнями Абдель Азиз Ламанж в прошлом году выступавший за команду «Атырау».

Ранее игрок защищал цвета «Страсбур» (Франция), «Гренобль» (Франция), «Шинник» (Россия), «Ротор» (Россия). В общей сложности Ламанж сыграл 177 матчей и забил 2 мяча.

Кайсар
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