«Кайсар» подписал Ламанжа
Cтало известно имя еще одного игрока пополнивший список игроков кызылординского «Кайсара».
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Им стал французский защитник с камерунскими корнями Абдель Азиз Ламанж в прошлом году выступавший за команду «Атырау».
Ранее игрок защищал цвета «Страсбур» (Франция), «Гренобль» (Франция), «Шинник» (Россия), «Ротор» (Россия). В общей сложности Ламанж сыграл 177 матчей и забил 2 мяча.
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