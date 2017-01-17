Алонсо здесь, Алонсо там

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Действующий чемпион Англии в ходе позиционных атак гостей оказался не готов к активным и высоким подключениям флангового игрока лондонцев, который в ряде случаев оставался без опеки, что в итоге позволило Маркосу стать автором двух мячей в ворота «Лестера».

Для Маркоса Алонсо была характерна высокая активность перемещений по всей вертикали левого фланга. Он успевал возвращаться за линию мяча при переходе команды в оборону, при этом регулярно создавал ширину атаке в ходе комбинаций своей команды. Защитник грамотно выбирал позицию при владении мячом соперника и закрывал левый квадрат первой трети поля. При относительно небольшом числе отборов Алонсо совершил 7 перехватов мяча, защитник регулярно предотвращал попытки «Лестера» вывести мяч в пространство к боковой границе штрафной площади левее Кэйхилла. Высоки были и показатели ведения Алонсо единоборств — 56% успешных.

В начальной фазе атак «Челси» он был активно задействован в поперечном розыгрыше мяча. Серии передач со сменой зоны владения мячом позволяли гостям создавать пространство для перехода на половину соперника. За матч Алонсо отдал 81 передачу с точностью 82%. В ходе развития атаки достаточно отлажено было взаимодействие защитника с Азаром и Педро. Один из атакующих футболистов в ходе смещения к флангу передачей в 1 — 2 касания выводил Маркоса в зону подачи.

Однако более эффективны в завершающей фазе были открывания левого защитника в ходе розыгрыша мяча партнерами на противоположном фланге. Если выходы в зону подачи Маркоса редко завершались акцентированными передачами на ворота (0 точных передач в штрафную за матч), то его выпады под диагональные кроссы с противоположного фланга были крайне опасны. «Лестер» не успевал перекрывать всю горизонталь фронта атаки «Челси», как следствие Алонсо оказывался без опеки непосредственно в периметре штрафной. Он нанес 2 опасных удара, один из которых позволил команде повести в счете.