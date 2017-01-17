Футбольный клуб «Ювентус» представил новый логотип команды

Закрытая для журналистов презентация прошла в понедельник вечером и транслировалась в прямом эфире на официальном сайте клуба. Новый логотип представил президент клуба Джанни Аньелли, заявив, что он будет использоваться с июля 2017 года.

«Новый логотип символизирует наше чувство принадлежности и особый стиль, который позволяет нам вместе идти по выбранному пути», — сказал президент.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Andrea Agnelli:il nuovo logo definisce un senso di appartenenza e uno stile che permette di comunicare il nostro modo di essere <a href="https://twitter.com/hashtag/2beJuventus?src=hash">#2beJuventus</a> <a href="https://t.co/e3h8zUxGJs">pic.twitter.com/e3h8zUxGJs</a></p>— JuventusFC (@juventusfc) <a href="https://twitter.com/juventusfc/status/821100440033120257">16 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Ювентус» — один из самых титулованных итальянских клубов, он является рекордсменом по количеству побед в чемпионатах и Кубке страны. Туринцы 32 раза становились чемпионами Италии, а также 11 раз выигрывали Кубок Италии. В активе «Ювентуса» также семь Суперкубков страны, дважды клуб выигрывал Кубок/Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, трижды становился обладателем Кубка УЕФА.