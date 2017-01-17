Футбольный клуб «Ювентус» представил новый логотип команды
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» официально представил новый логотип и визуальное оформление команды. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
Закрытая для журналистов презентация прошла в понедельник вечером и транслировалась в прямом эфире на официальном сайте клуба. Новый логотип представил президент клуба Джанни Аньелли, заявив, что он будет использоваться с июля 2017 года.
«Новый логотип символизирует наше чувство принадлежности и особый стиль, который позволяет нам вместе идти по выбранному пути», — сказал президент.
«Ювентус» — один из самых титулованных итальянских клубов, он является рекордсменом по количеству побед в чемпионатах и Кубке страны. Туринцы 32 раза становились чемпионами Италии, а также 11 раз выигрывали Кубок Италии. В активе «Ювентуса» также семь Суперкубков страны, дважды клуб выигрывал Кубок/Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, трижды становился обладателем Кубка УЕФА.
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