«Реал Сосьедад» в гостях победил «Малагу» в матче чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Малагу» в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в понедельник в Малаге, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Иньиго Мартинес (50-я минута) и Хуанми (62).
«Реал Сосьедад» набрал 32 очка и занимает пятое место в Примере, «Малага» с 21 баллом идет на 13-й строчке.
|16.01.2017 22:45
|основной раунд: 18-й тур
|La Rosaleda
|Малага
|0:2
|Реал Сосьедад
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Хуанде Рамос
|Эусебио Сакристан
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|11
|1
|Удары в створ
|5
|8
|Угловые
|8
|22
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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