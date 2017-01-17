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17 января 2017, 1:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Реал Сосьедад» в гостях победил «Малагу» в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Малагу» в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в понедельник в Малаге, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Иньиго Мартинес (50-я минута) и Хуанми (62).

«Реал Сосьедад» набрал 32 очка и занимает пятое место в Примере, «Малага» с 21 баллом идет на 13-й строчке.

16.01.2017 22:45 основной раунд: 18-й тур La Rosaleda
Малага 0:2 Реал Сосьедад
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хуанде Рамос Эусебио Сакристан
Голы
6 Иньиго Мартинес 50′
7 Хуан Мигель Хуанми (да Силва Виллиан Жозе) 62′
Составы
Идрисс Камени 1
Микель Вильянуэва 4
Роберто Росалес 18
Луис Муньос 29
Игнасио Камачо 6
Перес Хуан Карлос 7
Гонсало Кастро 11
Майкл Сантос 8
65′ Сержиу Паулу Дуда 17
Хавьер Онтиверос 39
76′ Пабло Форнальс 31
Хуанпи Аньор 10
21′ Сандро Рамирес 19
Адальберто Пеньяранда 16
1 Херонимо Рульи
6 Иньиго Мартинес
19 Юри Берчиче
8 Эстебан Гранеро 55′
10 Аргарате Хаби Прието
18 Микель Ойярсабаль
7 Хуан Мигель Хуанми
12 да Силва Виллиан Жозе
15 Ариц Элустондо 67′
22 Рауль Навас
29 Альваро Одриосола 76′
21 Ортега Эктор Эрнандес
17 Давид Сурутуса 56′
4 Асьер Андонехи Ильярраменди 70′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 11
1 Удары в створ 5
8 Угловые 8
22 Фолы 12
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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