«Реал Сосьедад» в гостях победил «Малагу» в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча, прошедшая в понедельник в Малаге, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Иньиго Мартинес (50-я минута) и Хуанми (62).

«Реал Сосьедад» набрал 32 очка и занимает пятое место в Примере, «Малага» с 21 баллом идет на 13-й строчке.