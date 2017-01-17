«Милан» на выезде сыграл вничью с «Торино» в матче чемпионата Италии по футболу
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. «Милан» и «Торино» не выявили победителя в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Турине, завершилась со счетом 2:2. В составе «Торино» голы забили Андреа Белотти (21-я минута) и Марко Бенасси (26). На 32-й минуте игрок хозяев Адем Ляйич не реализовал пенальти. У «Милана» отличились Андреа Бертолаччи (55) и Карлос Бакка (60) с пенальти. Гости на 89-й минуте остались в меньшинстве после удаления Алессио Романьоли.
«Милан» с 37 очками занимает пятое место в серии А, «Торино» с 30 баллами находится на девятой строчке.
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Винченцо Монтелла
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|23
|7
|Удары в створ
|8
|6
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Паоло Тальявенто (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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