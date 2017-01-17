«Милан» на выезде сыграл вничью с «Торино» в матче чемпионата Италии по футболу

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Встреча, прошедшая в понедельник в Турине, завершилась со счетом 2:2. В составе «Торино» голы забили Андреа Белотти (21-я минута) и Марко Бенасси (26). На 32-й минуте игрок хозяев Адем Ляйич не реализовал пенальти. У «Милана» отличились Андреа Бертолаччи (55) и Карлос Бакка (60) с пенальти. Гости на 89-й минуте остались в меньшинстве после удаления Алессио Романьоли.

«Милан» с 37 очками занимает пятое место в серии А, «Торино» с 30 баллами находится на девятой строчке.