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17 января 2017, 1:37 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Милан» на выезде сыграл вничью с «Торино» в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. «Милан» и «Торино» не выявили победителя в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.

Милан и <span class=error>Торино</span> не выявили победителя в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Турине, завершилась со счетом 2:2. В составе «Торино» голы забили Андреа Белотти (21-я минута) и Марко Бенасси (26). На 32-й минуте игрок хозяев Адем Ляйич не реализовал пенальти. У «Милана» отличились Андреа Бертолаччи (55) и Карлос Бакка (60) с пенальти. Гости на 89-й минуте остались в меньшинстве после удаления Алессио Романьоли.

«Милан» с 37 очками занимает пятое место в серии А, «Торино» с 30 баллами находится на девятой строчке.

16.01.2017 22:45 основной раунд: 20-й тур Olimpico Di Torino
Торино 2:2 Милан
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Синиша Михайлович Винченцо Монтелла
Голы
21′ Андреа Белотти (А. Ляич) 9
26′ Марко Бенасси (С. Яго Фальке) 15
91 Андреа Бертолаччи 55′
70 Карлос Бакка 60′
Нереализованные пенальти
32′ А. Ляич 10
Составы
Джо Харт 21
Давиде Дзаппакоста 7
59′ Лука Россеттини 13
Антонио Баррека 23
40′ Эмилиано Моретти 24
50′ Андреа Белотти 9
Адем Ляич 10
79′ Сильва Яго Фальке 14
81′ Марко Бенасси 15
Даниэле Базелли 8
67′ Мирко Вальдифиори 18
Саша Лукич 25
57′ 61′ Джоэль Оби 22
Хуан Итурбе 19
99 Джанлуиджи Доннарумма
13 Алессио Романьоли 45′ 89′
20 Иньяцио Абате
29 Габриэль Палетта
73 Мануэль Локателли 25′
80 Марио Пашалич
8 Хесус Хоакин Сусо
70 Карлос Бакка
96 Давиде Калабрия 87′
21 Леонель Ванджони
5 Джакомо Бонавентура 84′
11 М`Бей Ньянг
91 Андреа Бертолаччи 74′
33 Юрай Куцка
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 23
7 Удары в створ 8
6 Угловые 6
11 Фолы 11
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Паоло Тальявенто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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