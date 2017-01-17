Травма Жиру оказалась несерьёзной, форвард должен сыграть с «Бёрнли»
Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, который повредил левую лодыжку в выездном матче 21-го тура АПЛ с «Суонси Сити» (4:0), должен помочь своей команде в игре 22-го тура с «Бёрнли» (22 января), информирует Sky Sports.
Жиру получил повреждение на 37-й минуте матча с «лебедями» в эпизоде, когда он открыл счёт. Форвард попросил замену, но позже передумал и продолжил игру, покинув поле лишь на 60-й минуте встречи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter