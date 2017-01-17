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17 января 2017, 1:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Травма Жиру оказалась несерьёзной, форвард должен сыграть с «Бёрнли»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, который повредил левую лодыжку в выездном матче 21-го тура АПЛ с «Суонси Сити» (4:0), должен помочь своей команде в игре 22-го тура с «Бёрнли» (22 января), информирует Sky Sports.

Жиру получил повреждение на 37-й минуте матча с «лебедями» в эпизоде, когда он открыл счёт. Форвард попросил замену, но позже передумал и продолжил игру, покинув поле лишь на 60-й минуте встречи.

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