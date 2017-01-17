Матип из-за отказа играть на КАН может пропустить пять матчей «Ливерпуля»
Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип
из-за своего отказа выступить на Кубке африканский наций в составе сборной Камеруна может пропустить пять следующих матчей команды Юргена Клоппа.
Как сообщил изданию ESPN FC представитель
Если Камерун дойдёт до финала КАН, это будет означать, что Матип пропустит пять следующих матчей своей команды: игру Кубка Англии против «Плимут Аргайл», ответную полуфинальную встречу Кубка лиги против «Саутгемптона» и матчи АПЛ против «Суонси Сити», «Челси» и «Халл Сити». Ранее Матип уже пропустил матч против «Манчестер Юнайтед» (1:1).
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