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17 января 2017, 0:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Матип из-за отказа играть на КАН может пропустить пять матчей «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип из-за своего отказа выступить на Кубке африканский наций в составе сборной Камеруна может пропустить пять следующих матчей команды Юргена Клоппа.

Как сообщил изданию ESPN FC представитель пресс-службы ФИФА, Матип не может играть за «Ливерпуль» во время выступления сборной Камеруна на Кубке Африки, так как был вызван на турнир, но отказался, хотя не завершал карьеру в сборной. Разрешить футболисту играть за клуб может только камерунская федерация футбола, но из-за возникшей конфликтной ситуации она вряд ли это сделает.

Если Камерун дойдёт до финала КАН, это будет означать, что Матип пропустит пять следующих матчей своей команды: игру Кубка Англии против «Плимут Аргайл», ответную полуфинальную встречу Кубка лиги против «Саутгемптона» и матчи АПЛ против «Суонси Сити», «Челси» и «Халл Сити». Ранее Матип уже пропустил матч против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

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