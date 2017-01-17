Матип из-за отказа играть на КАН может пропустить пять матчей «Ливерпуля»

Как сообщил изданию ESPN FC представитель пресс-службы ФИФА, Матип не может играть за «Ливерпуль» во время выступления сборной Камеруна на Кубке Африки, так как был вызван на турнир, но отказался, хотя не завершал карьеру в сборной. Разрешить футболисту играть за клуб может только камерунская федерация футбола, но из-за возникшей конфликтной ситуации она вряд ли это сделает.



Если Камерун дойдёт до финала КАН, это будет означать, что Матип пропустит пять следующих матчей своей команды: игру Кубка Англии против «Плимут Аргайл», ответную полуфинальную встречу Кубка лиги против «Саутгемптона» и матчи АПЛ против «Суонси Сити», «Челси» и «Халл Сити». Ранее Матип уже пропустил матч против «Манчестер Юнайтед» (1:1).