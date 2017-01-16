Демикелис вернулся в «Малагу»
Защитник сборной Аргентины Мартин Демикелис продолжит карьеру в «Малаге», сообщает Sport.
Завтра он пройдет медобследование, и о подписании контракта будет объявлено официально. Соглашение будет заключено на 6 месяцев, до конца сезона.
Текущий сезон Демикелис начал в «Эспаньоле», однако провел всего два матча за клуб и расторг с барселонцами контракт. Он уже защищал цвета «Малаги» с 2011 по 2013 год. Также в его карьере были «Ривер Плейт», «Бавария», «Атлетико» и «Манчестер Сити».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter