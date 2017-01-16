«Барселона» и «Атлетико» поборются за Диего Косту

Отмечается, что на игрока сборной Испании претендуют сразу два представители Примеры: мадридский «Атлетико» и «Барселона».

По информации источника, каталонский клуб уже вышел на связь с руководством «синих» по поводу трансферу футболиста. Также сообщается, что «Атлетико» готов вернуть Косту летом, поскольку команду точно покинет Антуан Гризманн, на которого претендует «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Антонио Конте готов отпустить летом нападающего в чемпионат Китая. Сейчас английский клуб не будет рассматривать предложения по футболисту.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провел во всех турнирах 21 матч, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Косту в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.