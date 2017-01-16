Пайет из-за семейных обстоятельств готов уйти только в «Марсель»
Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Димитри Пайет готов уйти только в «Марсель». Причиной этого являются семейные обстоятельства, утверждает Sky Sports.
Накануне СМИ сообщили, что «Вест Хэм» отклонил второе предложение «Марселя» по покупке Пайета: французский клуб увеличил предложение о переходе Пайета с £ 19,1 млн до £ 20 млн (около € 23 млн), но «молотобойцы» ответили отказом.
Пайет, который хочет покинуть «Вест Хэм» и отказался играть за команду, выступал за «Марсель» в 2013—2015 годах.
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