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16 января 2017, 23:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пайет из-за семейных обстоятельств готов уйти только в «Марсель»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Димитри Пайет готов уйти только в «Марсель». Причиной этого являются семейные обстоятельства, утверждает Sky Sports.

Накануне СМИ сообщили, что «Вест Хэм» отклонил второе предложение «Марселя» по покупке Пайета: французский клуб увеличил предложение о переходе Пайета с £ 19,1 млн до £ 20 млн (около € 23 млн), но «молотобойцы» ответили отказом.

Пайет, который хочет покинуть «Вест Хэм» и отказался играть за команду, выступал за «Марсель» в 2013—2015 годах.

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