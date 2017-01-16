Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28448047/
16 января 2017, 22:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте готов отпустить Диего Косту из «Челси» в Китай ближайшим летом

Нападающий «Челси» Диего Коста не покинет клуб этой зимой.

Нападающий <span class=error>Челси</span> Диего Коста не покинет клуб этой зимой. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

При этом главный тренер синих Антонио Конте не собирается спешить с возвращением игрока в основной состав. Даже если Коста сумеет проявить себя и вернёт место в составе, Конте, скорее всего, даст согласие на продажу нападающего летом, информирует Telegraph.

Главный тренер «Челси» хочет показать футболистам, что в команде нет неприкасаемых и при необходимости он готов принять жёсткое решение в отношении каждого игрока.

Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с Костой после того, как итальянец встал на сторону врачей «Челси», у которых возник конфликт с игроком. Также появилась информация, что Коста получил выгодное предложение от одного из китайских клубов. Конте в ответ заявил, что Диего тренируется индивидуально из-за проблем со спиной и никакого конфликта нет.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России