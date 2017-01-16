Конте готов отпустить Диего Косту из «Челси» в Китай ближайшим летом

При этом главный тренер синих Антонио Конте не собирается спешить с возвращением игрока в основной состав. Даже если Коста сумеет проявить себя и вернёт место в составе, Конте, скорее всего, даст согласие на продажу нападающего летом, информирует Telegraph.



Главный тренер «Челси» хочет показать футболистам, что в команде нет неприкасаемых и при необходимости он готов принять жёсткое решение в отношении каждого игрока.



Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с Костой после того, как итальянец встал на сторону врачей «Челси», у которых возник конфликт с игроком. Также появилась информация, что Коста получил выгодное предложение от одного из китайских клубов. Конте в ответ заявил, что Диего тренируется индивидуально из-за проблем со спиной и никакого конфликта нет.