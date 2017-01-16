Новичок «Кайсара» стал самым дорогим игроком клуба

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Трансферная стоимость 28-летнего вингера, по данным авторитетного портала Transfermarkt.de, составляет 900 тысяч евро. На втором месте по цене — еще один новичок «Кайсара» и коллега Нельсона по амплуа — Матиас Курьор. Отметим, что всю казахстанскую команду ресурс оценивает в 4,7 миллиона евро.