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16 января 2017, 22:34 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Новичок «Кайсара» стал самым дорогим игроком клуба

Голландский полузащитник Грегори Нельсон, подписавший контракт с «Кайсаром», стал самым дорогим футболистом кызылординского клуба, сообщает Sports.kz.

Голландский полузащитник <span class=error>Грегори</span> <span class=error>Нельсон</span> подписавший контракт с <span class=error>Кайсаром</span> стал самым дорогим футболистом кызылординского клуба сообщает Sports.kz. Увеличить
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Трансферная стоимость 28-летнего вингера, по данным авторитетного портала Transfermarkt.de, составляет 900 тысяч евро. На втором месте по цене — еще один новичок «Кайсара» и коллега Нельсона по амплуа — Матиас Курьор. Отметим, что всю казахстанскую команду ресурс оценивает в 4,7 миллиона евро.

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