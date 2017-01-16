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16 января 2017, 22:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вест Хэм» отклонил второе предложение «Марселя» по покупке Пайета

«Вест Хэм Юнайтед» не смог договориться с «Марселем» о продаже полузащитника Димитри Пайета.

Стороны провели переговоры в Лондоне, но не смогли прийти к соглашению, утверждает Sky Sports.

По данным источника, «Марсель» увеличил предложение о переходе Пайета с £ 19,1 млн до £ 20 млн (около € 23 млн), но «молотобойцы» ответили отказом.

Ранее сообщалось, что английский клуб не намерен продавать футболиста сборной Франции менее чем за £ 30 млн (€ 34 млн). Пайет, который хочет покинуть «Вест Хэм» и отказался играть за команду, выступал за «Марсель» в 2013—2015 годах.

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