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16 января 2017, 20:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола: Впервые моя команда пропускает так много, раньше такого не было

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после гостевого поражения от «Эвертона» (0:4) в матче 21-го тура чемпионата Англии отметил, что не привык пропускать так часто. В 21 встрече АПЛ «горожане» пропустили 26 раз — больше любой другой команды из топ-7.

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> после гостевого поражения от <span class=error>Эвертона</span> (0:4) в матче 21-го тура чемпионата Англии отметил что не привык пропускать так часто. В 21 встрече <span class=error>АПЛ</span> горожане пропустили 26 раз — больше любой другой команды из топ-7. Увеличить
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«Является ли происходящее с “Сити” исключительной ситуацией в моей карьере? Я бы сказал, что исключительная ситуация была в прошлом, когда за восемь лет работы я выиграл титул чемпиона страны семь раз — вот это исключительная ситуация. Я должен искать решения, чтобы команда снова начала побеждать.

Я рад работать в Манчестере, но, надо признать, впервые в карьере моя команда пропускает так много голов. Такого никогда не случалось раньше, и мне нужно знать, почему», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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