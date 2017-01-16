Гвардиола: Впервые моя команда пропускает так много, раньше такого не было

«Является ли происходящее с “Сити” исключительной ситуацией в моей карьере? Я бы сказал, что исключительная ситуация была в прошлом, когда за восемь лет работы я выиграл титул чемпиона страны семь раз — вот это исключительная ситуация. Я должен искать решения, чтобы команда снова начала побеждать.



Я рад работать в Манчестере, но, надо признать, впервые в карьере моя команда пропускает так много голов. Такого никогда не случалось раньше, и мне нужно знать, почему», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.