Алексис признался, что во время игры за «Барселону» уклонялся от уплаты налогов
Форвард «Арсенала» Алексис Санчес признался в уклонении от уплаты налогов во время выступлений за «Барселону». Испанская прокуратура сегодня допросила игрока посредством видеоконференции, сообщает издание AS.
Чилийский футболист использовал фирмы на Мальте и в Чили, чтобы избежать уплаты € 587 тыс. в 2012 году и € 395 тыс. в 2013-м. Санчес уже отдал эти деньги в государственную казну Испании, но на него также будет наложен серьёзный штраф. При этом тюремное заключение форварду не грозит.
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