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16 января 2017, 20:04 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» проиграл первый матч на УТС

«Актобе» в товарищеском матче на УТС в Турции уступил албанскому клубу «Фламуртари» — 0:1, сообщает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

<span class=error>Актобе</span> в товарищеском матче на <span class=error>УТС</span> в Турции уступил албанскому клубу Фламуртари — 0:1 сообщает Sports.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> клуба. Увеличить
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Стоит отметить, что в составе актюбинцев в этом противостоянии вышел всего один легионер — Вук Митошевич, остальные же футболисты представляли Казахстан.

Ранее с «Фламуртари» встречался костанайский «Тобол» и одержал победу со счетом 2:0.

«Актобе» (Казахстан) — «Фламуртари» (Албания) 0:1 (0:0)
«Актобе»: Сидельников (Отарбаев), Аслан, Айтбаев, Даутов (Жумагали), Митошевич, Шестаков (Шурыгин), Розыбакиев (Жумашев), Какимов, Саулет (Унгарбаев), Байтана, Зенькович (Бойчук).

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