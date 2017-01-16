«Актобе» проиграл первый матч на УТС
«Актобе» в товарищеском матче на УТС в Турции уступил албанскому клубу «Фламуртари» — 0:1, сообщает Sports.kz со ссылкой на
пресс-службу клуба.
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Стоит отметить, что в составе актюбинцев в этом противостоянии вышел всего один легионер — Вук Митошевич, остальные же футболисты представляли Казахстан.
Ранее с «Фламуртари» встречался костанайский «Тобол» и одержал победу со счетом 2:0.
«Актобе» (Казахстан) — «Фламуртари» (Албания) 0:1 (0:0)
«Актобе»: Сидельников (Отарбаев), Аслан, Айтбаев, Даутов (Жумагали), Митошевич, Шестаков (Шурыгин), Розыбакиев (Жумашев), Какимов, Саулет (Унгарбаев), Байтана, Зенькович (Бойчук).
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