Диего Коста на выходных тренировался отдельно от команды
Форвард «Челси» Диего Коста в субботу и воскресенье тренировался отдельно от своих партнеров. Решение по его будущему пока не принято.
Как сообщает ESPN, Косте предстоит пройти медобследование, после чего главный тренер «Челси» Антонио Конте примет решение, вернется ли нападающий к тренировкам вместе со своими партнерами.
Напомним, Коста пропустил матч против «Лестера» в чемпионате Англии (3:0). Ранее СМИ сообщали, что футболист не сыграл
28-летний форвард перешел в лондонскую команду летом 2014 года за 38 миллионов евро. Портал transfermarkt.de в настоящее время оценивает футболиста в 45 миллионов евро. За «Челси» Коста сыграл 99 матчей, в которых забил 50 мячей и отдал 21 голевую передачу.
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