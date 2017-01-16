Диего Коста на выходных тренировался отдельно от команды

Как сообщает ESPN, Косте предстоит пройти медобследование, после чего главный тренер «Челси» Антонио Конте примет решение, вернется ли нападающий к тренировкам вместе со своими партнерами.

Напомним, Коста пропустил матч против «Лестера» в чемпионате Англии (3:0). Ранее СМИ сообщали, что футболист не сыграл из-за конфликта с Конте. По информации Sky Sports, испанский форвард на тренировке устроил перебранку с тренерами «синих» по физподготовке. Конте активно вмешался в разговор, порекомендовав Диего убираться в Китай. Сам же тренер утверждал, что испанский нападающий получил травму.

28-летний форвард перешел в лондонскую команду летом 2014 года за 38 миллионов евро. Портал transfermarkt.de в настоящее время оценивает футболиста в 45 миллионов евро. За «Челси» Коста сыграл 99 матчей, в которых забил 50 мячей и отдал 21 голевую передачу.